Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında yangın (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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