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Kağıthane’de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 02:10 | Son Güncelleme

Kağıthane’de aralarında husumet olduğu öğrenilen bir kişi konuşmak için gittiği apartman dairesinde kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kağıthane’de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Kağıthane’de aralarında husumet olduğu öğrenilen bir kişi konuşmak için gittiği apartman dairesinde kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren kadın olay sonrası silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 21:00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K., A.G., ile konuşmak için bir apartman dairesine gitti. Husumetli oldukları öğrenilen C.K. ve A.G’nin konuşması bir süre sonra sözlü tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., içeriden aldığı silahla, bina merdivenlerinde bulunan C.K,’ya birkaç el ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından yaralanan C.K., yere yığıldı. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan C.K.,’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından bina girişine emniyet şeridi çekilirken, olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde inceleme yaptı. İncelemeler sonrası C.K.,’nın cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay sonrası A.G., silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan ikilinin daha önceden aralarında husumet olduğu ve hayatını kaybeden C.K.,’nın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane’de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Kağıthane’de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Kağıthane’de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

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