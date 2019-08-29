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Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 01:30 | Son Güncelleme

Kağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Kağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
Olay, saat 23.00 sularında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Feda Sokakta meydana geldi. İddiaya göre çarşaflı olan bir kişi sokaktaki kaldırımda çekirdek yiyen gruba yaklaştı. Elindeki silahı çıkaran çarşaflı olduğu ileri sürülen şahsı gruptakiler kadın zannetti. Ancak şahıs oturan grubun olduğu yere gelerek, elindeki silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda gruptan Tura C., isimli kişi vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı mermilerle yaralandı.
‘Şüpheli çarşaflı şekilde olay yerinden kaçtı’
Saldırıyı gerçekleştiren çarşaflı kişi elindeki silahla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı, bir vatandaşa ait araçla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını güvenlik şeridi ile kapattı. Daha sonra olay yeri inceleme polis ekipleri de inceleme ve delil çalışması yaptı. İncelemenin ardından polis, çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı

Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek silahlı saldırı yaptı: 1 yaralı
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