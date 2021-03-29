Kağıthane’de bir kuzeni öldüren, bir kuzeni yaralayan sanık kardeşlerin davasında mütalaa

Kağıthane’de Akın Alakuş’u öldürdüğü, kuzeni Tarık Alakuş’u yaraladığı iddia edilen Sakıp Arıcı ve azmettiricisi olduğu iddia edilen üvey kardeşi Ümit Değirmenci’nin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Sanık Değirmenci’nin beraatının istendiği mütalaada, Akıncı’nın 63 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Ümit Değirmenci’nin tahliye edildiği duruşma, mütalaaya karşı savunma için ertelendi.

Olay, 20 Temmuz 2019 tarihinde Kağıthane’de gerçekleşti. İddialara göre, dedesi Akın Alakuş ile oturup sohbet eden Canberk Alakuş, sonrasında dedesinin yanından ayrıldı. Dedesinin telefon ile arayıp kendisini eve bırakmasını istemesi üzerine olay yerine gelen Canberk Alakuş, silah sesleri duydu ve dedesinin yerde yattığını gördü. Yaralı halde yerde yatan Akın Alakuş’a bir el daha ateş eden Arıcı, Canberk Alakuş’un gelmesi üzerine elindeki silahla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Akın Alakuş, hayatını kaybetti. Daha sonra 16 Ağustos 2019 tarihinde, müştekiler Tarık ve Fahrettin Alakuş ile Ali Kırıcı’nın içinde bulunduğu araç sanık Arıcı tarafından kurşunlanırken, olayda Tarık Alakuş ağır yaralandı.

"Araçtakileri vurmak için ateş etmedim

Olaya ilişkin ifade veren tutuklu sanık Sakıp Arıcı, maktul Akın Alakuş’un kendisine küfür ettiğini söylediği savunmasında, "Kendisine düzgün konuşmasını söyledim. Ben böyle söyleyince elindeki bozuk paraları yüzüme fırlatarak küfür etti. Elini beline atınca üzerimdeki tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim. Nereye ateş ettiğimi tam hatırlamıyorum. Ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtım. Tarık Alakuş’un içinde bulunduğu aracın kurşunlanması olayına gelince 16 Ağustos 2019’da Abdülsamet’in kullandığı araç ile gidiyorduk. Bizim araca doğru ateş edilmeye başlandı. Ateş edilmesi üzerine Abdulsamet’in getirdiği araçta bulunan 2 tabancayı aldım, araçtan indim. İki araca doğru hedef gözetmeden ateş ettim. Bunun üzerine araçlar yolu açtılar. Tekrar araca bindim Seyrantepe’ye geldik. Araçtakileri vurmak için ateş etmedim. Kendimi ve Abdülsamet’i korumak için korkutmak amacıyla ateş ettim’’ ifadelerini kullandı. "Ağabeyimin olaya karıştırdığını sonra öğrendim’’

Sanık Ümit Değirmenci ise savunmasında, "Akın Alakuş’un öldürülmesi olayıyla hiç alakam yoktur. Olayın olduğu zaman Boğaziçi Üniversitesinin karşısında bulunan oyun salonundaydım. Gültepe’de bir olay olduğunu da sosyal medya üzerinden arkadaşıma gönderilen bildirim ile öğrendim. Ağabeyim Sakıp’ın sosyal medyada geçen olaya karıştığını da bir müddet sonra öğrendim. Ondan sonra da şoka girdim’’ şeklinde konuştu.