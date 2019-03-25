- Kağıthane’de bir spor salonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

IHAAW163538-ASA\/25-03-2019 \n- Ka\u011f\u0131thane\u2019de bir spor salonunda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \n25.03.2019 16:35:38 TSI\nNNNN \u00d6fkeli kocan\u0131n inan\u0131lmaz intikam\u0131! Karl\u0131ova'da f\u0131rt\u0131na; mezbahan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 u\u00e7tuBursa'da 10 y\u0131l \u00f6nce yak\u0131larak \u00f6ld\u00fcr\u00fclen kad\u0131n\u0131n katil zanl\u0131s\u0131, cezaevinde \u00e7\u0131kt\u0131
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