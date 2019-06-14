HABER

Kağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de boş bir dükkanda yangın çıktı.

Kağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de boş bir dükkanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahalleli sokağa döküldü.
Hamidiye Mahallesi, Menzil Sokakta bulunan boş bir dükkanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldüKağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldüKağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldüKağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldü

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karneŞehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Dev uçak denizde batırılmaya başlandıDev uçak denizde batırılmaya başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Polis Akademisi davasında karar çıktı

51 sanıklı davada karar açıklandı!

Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.