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Kağıthane’de buzlanan yolda düşen vatandaşa çarpan otomobil kayarak duvara çarptı

18.01.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil yere düşen vatandaşa çarptı.

Kağıthane’de kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil yere düşen vatandaşa çarptı. Yaralı vatandaşa müdahale etmek için gelen ambulans da aynı noktada kaza yaptı. Yaşanan her iki kaza da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 08.40 sıralarında Kağıthane Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan Ayhan Cankaya, buzlanan karlı yolda yürüdüğü sırada ayağı kayıp yere düştü. O sırada yokuş aşağıya kayarak gelen otomobil, yere düşen Cankaya’ya çarparak ezdikten sonra aşağıya kadar kayıp duvara çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralıyı almaya giden ambulansta kaza yaptı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı Cankaya’nın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıyı almak için olay yerine gelmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, buzlanan ve dik yokuşta kayarak duvara çarpıp kaza yaptı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Bu nedenle olay yerine başka bir sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans buzlanan caddeye giremeyince yaralı sedye ile ambulansın yanına taşındı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ayhan Cankaya’nın bacağında ve belinde yaraların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

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