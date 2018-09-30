Kağıthane'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Cemil ÖZDEMİR-Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de 6 katlı bir binanın çatısından düştüğü iddia edilen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 06:30 sıralarında Kağıthena Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 28 yaşında Fuat Ülger isimli kişi, 6 katlı bir binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde Ülger'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ülger'in cesedi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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