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Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan taksiciye silahlı saldırı

13.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan taksici, daha önce kavda ettiği bir kişinin oğlu tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan taksici, daha önce kavda ettiği bir kişinin oğlu tarafından silahlı saldırıya uğradı. 7 el ateş edilen taksici olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Olay, 9 Ocak Cumartesi Kağıthane Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat B. isimli şahıs, akşam saatlerinde kullandığı taksi ile kardeşinin evine gitti. Sokakta bekleyen siyah araçtan inen bir kişi, Ferhat B.’nin üzerine kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralana Ferhat B., olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat B.’nin taksi şoförlüğü yaptığı ve ceza evinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olayın iç yüzü ortaya çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cİnayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Taksi şoförlüğü yapan Ferhat B.’nin 2 ay önce Erkem A. isimli şüpheliyle kavga ettiği öğrenildi. Daha sonra oğlu Muhammed E.A. isimli şüpheli, yanına arkadaşı Atakan E.’yi de alarak lüks markalı bir araç içerisinden Ferhat B.’ye 7 el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

Aynı gün yakalandılar
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek yapılan çalışmalar neticesinde Atakan E. İsimli şüpheliyi 9 Ocak Cumartesi günü, Baba Ekrem A. ve oğlu Muhammed E.A. isimli şüphelileri Beykoz’da bir gecekonduda yakaladılar.

Kendisinin yaptığını kabul etti
Muhammed E.A. her şeyi kendisinin yaptığını babası ile Ferhat B.’nin kavga ettiğini ve konunun geçmişe dayalı husumetten dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aracın sokağa gelişi kameraya yansıdı.

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