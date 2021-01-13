Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan taksiciye silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan taksici, daha önce kavda ettiği bir kişinin oğlu tarafından silahlı saldırıya uğradı. 7 el ateş edilen taksici olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Olay, 9 Ocak Cumartesi Kağıthane Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat B. isimli şahıs, akşam saatlerinde kullandığı taksi ile kardeşinin evine gitti. Sokakta bekleyen siyah araçtan inen bir kişi, Ferhat B.’nin üzerine kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralana Ferhat B., olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat B.’nin taksi şoförlüğü yaptığı ve ceza evinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cİnayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Taksi şoförlüğü yapan Ferhat B.’nin 2 ay önce Erkem A. isimli şüpheliyle kavga ettiği öğrenildi. Daha sonra oğlu Muhammed E.A. isimli şüpheli, yanına arkadaşı Atakan E.’yi de alarak lüks markalı bir araç içerisinden Ferhat B.’ye 7 el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.