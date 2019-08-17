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Kağıthane'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 00:06 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir kişi, tartıştığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan A.G, evine gelen C.K. ile tartıştı. Tartışma üzerine kadın, silahla C.K'ye ateş etti.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. C.K'nin cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Zanlı A.G ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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