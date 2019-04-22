Kağıthane'de çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıkılan binanın çevresindeki 21 binayı tedbiren boşalttıklarını, bir binanın da kontrollü olarak yıkılacağını söyledi.

Öztekin, Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta istinat duvarının yıkılmasının ardından çöken binaya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Öztekin, istinat duvarının çökmesinin ardından yarım saat içerisinde bir binanın da çöktüğünü anımsattı. Öztekin, yıkılan binada 15 kişinin yaşadığını açıkladı.

Gerekli tedbirleri aldıklarını ve bölgedeki 21 binanın tedbiren boşaltıldığını dile getiren Öztekin, "Bir binamızın da kontrollü yıkımına başlanacak. İlk yıkılan bina 4 katlı ve 4 daire vardı. Kontrollü yıkımı yapılacak olan bina da 5 katlı ve 9 daire var. Tüm komşularımızla birebir görüşüyoruz ve sürecin yerinde takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Öztekin, ilgili bakanlıkla da görüştüklerini, olayın takibinin İstanbul Valiliği, İl Afet Koordinasyon Merkezi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeyle birlikte yürütüldüğünü vurguladı.