Yerlikaya, 24 daireyi güvenlik gerekçesiyle boşalttıklarını, spor salonunu acil olarak Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdüklerini belirterek, "Aileler ve komşularla bir araya geldik. Onların üzüntülerini paylaştık. Koordinasyon merkezimiz görevinin başında. Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arayıp talimatlandırıyor. Onun talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile dün defalarca görüştük." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Yerlikaya, dün Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak'taki binanın yıkıldığını, daha sonra başka bir binayı kontrollü olarak yıktıklarını anımsattı.

Vali Yerlikaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile çöken bina dolayısıyla Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülen Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İSTANBUL (AA)- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de çöken bina ile boşaltılan riskli binalara ilişkin "Yarın sabah 126 haneye hane başı olmak üzere ilk yardımı yapacağız. Evlerin zeminin etüt değerlendirmesi ortaya çıktıktan sonra, eve girilemeyecek sonucu ortaya çıkarsa bu kişilere yeni ev tuttukları zaman kira yardımı, taşınma yardımı yapılacak." dedi.

Önce teknik bir durum tespiti yaptıklarını, 24 evin bastığı toprağın zemin etütlerini yaptırdıklarını anlatan Yerlikaya, bu zeminin üzerinde bulunan binaların depremsellik risk analizlerini süratle yapmaya başladıklarını ve bunlar tamamlandıktan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini paylaşacaklarını aktardı.

Vali Yerlikaya, bir gazetecinin evlerinde ziynet eşyası kalanlar ve kiracı olanların durumuyla ilgili sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bugün tatil ama yarın sabah 126 haneye hane başı olmak üzere ilk yardımı yapacağız. Evlerin zeminin etüt değerlendirmesi ortaya çıktıktan sonra, eve girilemeyecek sonucu ortaya çıkarsa bu kişilere yeni ev tuttukları zaman kira yardımı, taşınma yardımı yapılacak. Devletimiz, hükümetimiz, belediyemiz hep beraber buradaki acıyı gidermek için el birliği yapıyoruz. Sevincimiz bir tane yaralımızın olmaması. Üzüntümüz, keşke böyle bir olay olmasaydı. Bütün hane halkının telefon numaralarını aldık, aramızda bir WhatsApp grubu kurduk, irtibatlaşıyoruz. Sağlıklı bir şekilde ama hızlı, 126 hane sahibinin hoşnut olacağı bir süreci burada başaracağız."