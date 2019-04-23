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Kağıthane'de çöken bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Yarın sabah 126 haneye, hane başı olmak üzere ilk yardımı yapacağız. Evlerin zeminin etüt değerlendirmesi ortaya çıktıktan sonra, eve girilemeyecek sonucu ortaya çıkarsa bu kişilere yeni ev tuttukları zaman kira, taşınma yardımı yapılacak" - TOKİ Başkanı Ömer Bulut: - "Bu alanla ilgili kısa vadede boşlatılan 24 bina ile birlikte mevcutta yarım kalan kentsel dönüşümle bir projelendirme yapacağız"

İSTANBUL (AA)- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de çöken bina ile boşaltılan riskli binalara ilişkin "Yarın sabah 126 haneye hane başı olmak üzere ilk yardımı yapacağız. Evlerin zeminin etüt değerlendirmesi ortaya çıktıktan sonra, eve girilemeyecek sonucu ortaya çıkarsa bu kişilere yeni ev tuttukları zaman kira yardımı, taşınma yardımı yapılacak." dedi.

Vali Yerlikaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile çöken bina dolayısıyla Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülen Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Yerlikaya, dün Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak'taki binanın yıkıldığını, daha sonra başka bir binayı kontrollü olarak yıktıklarını anımsattı.

Yerlikaya, 24 daireyi güvenlik gerekçesiyle boşalttıklarını, spor salonunu acil olarak Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdüklerini belirterek, "Aileler ve komşularla bir araya geldik. Onların üzüntülerini paylaştık. Koordinasyon merkezimiz görevinin başında. Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arayıp talimatlandırıyor. Onun talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile dün defalarca görüştük." diye konuştu.

Önce teknik bir durum tespiti yaptıklarını, 24 evin bastığı toprağın zemin etütlerini yaptırdıklarını anlatan Yerlikaya, bu zeminin üzerinde bulunan binaların depremsellik risk analizlerini süratle yapmaya başladıklarını ve bunlar tamamlandıktan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini paylaşacaklarını aktardı.

Vali Yerlikaya, bir gazetecinin evlerinde ziynet eşyası kalanlar ve kiracı olanların durumuyla ilgili sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bugün tatil ama yarın sabah 126 haneye hane başı olmak üzere ilk yardımı yapacağız. Evlerin zeminin etüt değerlendirmesi ortaya çıktıktan sonra, eve girilemeyecek sonucu ortaya çıkarsa bu kişilere yeni ev tuttukları zaman kira yardımı, taşınma yardımı yapılacak. Devletimiz, hükümetimiz, belediyemiz hep beraber buradaki acıyı gidermek için el birliği yapıyoruz. Sevincimiz bir tane yaralımızın olmaması. Üzüntümüz, keşke böyle bir olay olmasaydı. Bütün hane halkının telefon numaralarını aldık, aramızda bir WhatsApp grubu kurduk, irtibatlaşıyoruz. Sağlıklı bir şekilde ama hızlı, 126 hane sahibinin hoşnut olacağı bir süreci burada başaracağız."

- "Kentsel dönüşümle bir projelendirme yapacağız"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla görevlendirildiklerini ve dün itibariyle sahaya intikal ettiklerini söyledi.

Bakanlığın ilgili genel müdürlükleriyle TOKİ'nin teknik elemanlarıyla sahada ön incelemelerini tamamladıklarını anlatan Bulut, "Toplam 24 binadan vatandaşlarımızı çıkardık. Binalarımızdan biri kendiliğinden yıkıldı, diğeri bizim kontrolümüz altında yıkıldı. Şükür herhangi bir can kaybımız yok. Özel bir firma tarafından yapımı devam eden bir kentsel dönüşüm projesi var. Bir bloğu bitirilmiş, diğer bloğun kazı çalışmaları tamamlanmış." ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarında bir blokta kazıklı istinat yapılırken, diğer blokta ankrajlı sistem uygulandığını ifade eden Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerinde yaptığımız incelemede ankrajların zeminde sağlam olduğunu, beton bölgesinde sıyrıldığını görüyoruz. Jeolojik araştırmalarımızla birlikte zemini emniyete alacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu maksatla sondaj çalışmasına hemen başladık. 8 metreye kadar sondajı yaptık. Bunu 40 metreye kadar tamamlayarak burada zemini güvenli şekilde, inşa edilebilir şekilde projelendirme ve inşaat faaliyetlerimiz başlayacak. Bununla birlikte buradaki yapı stoğuna baktığımızda genel olarak kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken bir yapı stoğu söz konusu. Burada bir kentsel dönüşüm söz konusu. Sadece bu alan değil, belki Kağıthane'nin diğer alanlarında da projelere başlayacağız. Bu alanla ilgili kısa vadede boşaltılan 24 bina ile birlikte mevcutta yarım kalan kentsel dönüşümle bir projelendirme yapacağız."

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Kağıthane'de çöken bina

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