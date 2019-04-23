Kağıthane'de çöken bina

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kağıthane'de binanın çöktüğü alanda incelemelerde bulundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile enkaz alanına gelen Şenocak, yetkililerden bilgi aldı.

Yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binaların sakinleriyle konuşan Şenocak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmayı mağduriyet oluşturmamak için hassasiyetle yürüttüğünü belirtti.

Şenocak, riskli binalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.

- Tahliye edilen binadaki "Masum" kuş kurtarıldı

Bu arada, boşaltılan riskli binalarda yaşayan vatandaşlar, değerli eşyaların tahliyesi için Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne başvurdu. Buradan gerekli izni alan bina sakinleri, polis ve zabıta eşliğinde dairelerine girerek değerli eşyalarını dışarı çıkarttı.

Bina sakinlerinden Ertan Bilgin de "Masum" adındaki 6 aylık muhabbet kuşunu evden aldı.

Bilgin, iki gündür kuşun tahliyesi için mücadele verdiğini aktardı.

