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Kağıthane’de çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentse dönüşüm projesi başlatacağız" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kağıthane’de çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentse dönüşüm projesi başlatacağız" dedi.

Kağıthane’de çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentse dönüşüm projesi başlatacağız" dedi.

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