Kağıthane’de çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentse dönüşüm projesi başlatacağız" dedi.
Kağıthane’de çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentse dönüşüm projesi başlatacağız" dedi.
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Kağıthane’de çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentse dönüşüm projesi başlatacağız" dedi.
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