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Kağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:39 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, Mesut Toptaş, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için geldiği kayınpederinin evi önünde vurularak öldürüldü.

Kağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdü

Hasan YILDIRIM-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, Mesut Toptaş, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için geldiği kayınpederinin evi önünde vurularak öldürüldü. Aralarında çıkan tartışma sonucu kayınpederi tarafından vurulduğu öğrenilen Mesut Toptaş'ın cenazesi hastane morgunu kaldırılırken, kayınpederi Cemil M., ise polis tarafından aranıyor. Cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Mesut Toptaş'ın sokak üzerinde dururken yukarı doğru baktığı, bu sırada elinde silah bulunan kayınpederin koşarak yanına geldiği görülüyor. Kayın pederin yaklaştığı damadına silahla ateş ettiği kameraya yansıyor.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdüKağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdüKağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdüKağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdü

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