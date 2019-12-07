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Kağıthane'de dehşet; 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, evde tartıştığı biri kadın 3 kişi bıçaklayarak yaraladı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, evde tartıştığı biri kadın 3 kişi bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için peşinden koşan yaralı sokak ortasında yere yığıldı. Şüphelinin kaçması ve onu kovalayan yaralının yere yığılması kameralara yansıdı.
Olay, Çağlayan Vatan Caddesi 67/2 numarada saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 2'nci katında oturan E.K. ile ziyaretine gelen arkadaşları sohbet ederken, bir arkadaşının yanında gelen soyadı henüz belirlenemeyen Ferhat adlı bir kişiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ferhat, E.K., C.S. ve S.G.'ye bıçakla saldırdı. C.S. sırtından ve sol bacağından, E.K. sağ baldırından, S.G. ise sol baldırından yaralandı. Saldırgan olayın ardından yaya olarak kaçarken, C.S. yakalamak için peşinden koştu. C.S. binanın dışına çıktığında kan kaybı yüzünden fenalaşarak yere yığıldı. Yaralının ilk yardımına yan tarafta bulunan bir butik çalışanı koştu. C.S.'yi yerde yatar şekilde görerek yanına giden çalışan, butikten aldığı kemer ve tişörtle yaraya tampon yaptı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde yatan C.S'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. S.G. ile E.K'ye de evin içinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra yaya olarak kaçan Ferhat adlı saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Saldırının ardından yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın binadan çıkıp koşarak kaçması, ardından gelen C.S.'nin yere yığılması görünüyor. Görüntülerde ayrıca, butik çalışanın yaralıyı fark etmesi ve yaraya tampon yaptığı anlar da yer alıyor. Butik çalışanlarından Müslüm Kamacı, iş arkadaşının yardıma koştuğunu hatırlatarak "Saat 11.00 gibi buradan bir kişi koşarak gitti. Ardından bir kişide yere düştü, bıçaklandı. Bizim arkadaşımız yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ondan sonra polisler geldi. Onun dışından herhangi bir şey olmadı. Yaralıları aldılar götürdüler. Yukarıda 3 kişi herhalde yaralıydı" diye konuştu.

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