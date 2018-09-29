KAĞITHANE'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA: BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -
Kağıthane'de fırından ekmek alan Tarık K. yolunu kesen Mustafa Ç. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Gürsel Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Tarık K., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada aynı mahallede oturan Mustafa Ç. tarafından yolu kesildi. Mustafa Ç. bir süre konuştuğu Tarık K.'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Tarık K. olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak bir süre sonra yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde kalan Tarık K.'yı görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede yerde kanlar içinde yatan Tarık K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay gerçekleştiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri saldırgan Mustafa Ç.'nin yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından, Tarık K.'nın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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