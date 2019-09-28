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Kâğıthane’de doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de meydana gelen doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu.

Kâğıthane’de doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu

İstanbul Kağıthane’de meydana gelen doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu. Kontrol gerekçesiyle, sokak üzerinde apartmanların elektrik ve doğalgazları kesildi.

Olay, Kağıthane Gültepe Mahallesi Budak Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altında bulunan doğalgaz ve elektrik hatlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlama sesini duyarak paniğe kapılan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler apartmanlara giden doğalgaz kutularını kontrol etti. Doğalgaz kutularında sızıntıya rastlayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sokağa güvenlik şeridi çekti. Ayrıca sokaktaki apartmanların elektrik ve doğalgazları kesildi.
Ekipler, sorunu tespit etmek için kazı çalışmalarına başladı.

Kâğıthane’de doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu

Kâğıthane’de doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu

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