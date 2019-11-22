Kağıthane’de esnafın dikkati faciayı önledi

Kağıthane’de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan anlar ve vatandaşların kurtarma çalışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan 34 EN 4033 plakalı çekici kamyonet bir anda yokuş aşağıya kaymaya başladı. O esnada kamyonetin yolda yürüyen bir anne ve çocuklarının üzerine geldiğini gören esnaf, işyerinden çıkarak anneyi uyardı. Bunun üzerine anne kendisini ve çocuklarını yol kenarındaki dükkanın önüne atarak kurtarmaya çalıştı.

Anne bir çocuğunu kurtardı, bir çocuğu kamyonetin altında kaldı

Refleksle dükkanından çıkan esnaf, anneyi ve çocuklarını tutarak çekmek için uğraştı. Bu sırada anne bir çocuğunu kurtarırken, 7 yaşındaki kızı ise duran kamyonetin altında sıkışarak yaralandı. Çaresiz anne gözyaşları içinde kalırken, vatandaşlar ise çocuğu kurtarmak için seferber oldu.