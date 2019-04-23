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Kâğıthane’de evleri yıkılan vatandaşların mağduriyeti gideriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

KAĞITHANE’de dün öğlen saatlerinde çöken binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları da sona erdi.

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE’de dün öğlen saatlerinde çöken binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları da sona erdi. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde bekleyen vatandaşlar, Kâğıthane Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan aldıkları desteklerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak’ta dün öğlen saatlerinde istinat duvarının çökmesinin ardından yıkılan binanın yanında bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları da tamamlandı. Riskli bölgede bulunan evlerden tahliye edilen vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Geceyi Kâğıthane Belediyesi’nin tahsis ettiği otellerde geçiren vatandaşlar, İstanbul Valiliği tarafından Yahya Kemal Spor Kompleksi içerisinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde yetkililerden gelen açıklamaları takip ediyor. “DÜNDEN BERİ KORKU İÇERİSİNDEYDİK” Ailesinin evden erken tahliye edilmesinin büyük bir felaketi önlediğini söyleyen Mahmut Dulkadir “Evimizle ilgili şuan devlet ilgileniyor. Allah razı olsun. Şuan nüfusumuz dışarıda. Bununla ilgilenmesini istiyoruz. Dünden beri korku içerisindeydik. Ailem evin içerisindeydi. Ailem çıktıktan sonra ev yıkıldı. Allah’a şükürler olsun” şeklinde konuştu. “KÂĞITHANE BELEDİYESİ’NDE CİDDİ BİR DESTEK ALDIK” Belediyenin mağdurlar için gerekli tüm yardımı yaptığını vurgulayan Necip Kumandan “Benim akrabalarım mağdur oldu. Ama valiliğimizden, Kâğıthane Belediyesi’nde ciddi bir destek aldık. İlk etapta kriz masası oluşturuldu ve mağdurlar otellere yerleştirildi. Sahip çıkıldı” ifadelerini kullandı. “BELEDİYE BAŞKANIMIZ HER AİLEYE PARA YARDIMI YAPILACAĞINI SÖYLEDİ” Kâğıthane Belediyesi tarafından kendilerine para desteği sağlanacağını söyleyen Gürcan Dulkadir “Bizim tamamen psikolojimiz bozuk aile perişan durumda. İlk yıkılan evde kardeşlerim oturuyordu. Son yıkılan binada ben oturuyordum. Her şey içeride kaldı. Hiçbir şeyi kurtaramadık. Sadece canımızı kurtardık. Oteller tahsis edildi ama biz akrabalarımızda kaldık. Valimiz ve Belediye Başkanımız her aileye para yardımı yapılacağını söyledi” dedi.

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