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KAĞITHANE'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 23:13 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Ozan URAL(İSTANBUL/DHA) Kağıthane'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana glen kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Haber- Kamera: Ozan URAL(İSTANBUL/DHA)
Kağıthane'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana glen kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, 34 FZ 3529 plakalı otomobil ile 34 BA 3617 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, arkasında oturan Muhammet Bozkurt 22) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Kazayı öğrenip olay yerine gelen Bozkurt'un yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yakınları, cenaze aracına alınan Bozkurt'un tabutu başında uzun süre ağladılar. Bozkurt'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Kaza yeri
Toplanan yakınları
Polis ekipleri
Sağlık ekipleri
Olay yeri inceleme polisleri
Kazaya karışan araçlar
Cenazenin kaldırılması
Genel ve detaylar

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