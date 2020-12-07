Kağıthane’de feci kaza: 1 ölü

İstanbul Kağıthane’de kamyonet kasasının açılan kapağını kapatmak için aracından inen sürücü, trafikte seyreden başka bir aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, O-1 TEM Okmeydanı Bağlantı yolu Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GIK 75 plakalı Ford Transit kamyonetin sürücüsü Selçuk Seven, seyir halindeyken kamyonetin arka kapağının açıldığını fark etti. Sürücü aracını emniyet şeridine çekerek açılan kapağı kapatmak için aşağı indi. Bu sırada seyir halinde olan 34 HS 6294 plakalı Fiat marka aracın sürücüsü Seyit G., araçtan inen sürücüyü fark edemeyerek çarptı. Kazada Selçuk Seven iki aracın arasına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan diğer yolcular kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Selçuk Seven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ölen sürücünün araç içerisinde bulunan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafik akışını tek şeritten sağladı. Meraklı sürücülerin yavaşlaması üzerine yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçta bulunan kişilerin ifadesine başvuran ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

