HABER

KAĞITHANE'DE FIRINCIYI YARALAYAN ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

  Kağıthane'de kendilerini işten çıkarmak isteyen fırın sahibini yaralayan 2 kişi tutuklandı.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de kendilerini işten çıkarmak isteyen fırın sahibini yaralayan 2 kişi tutuklandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da Talat Paşa Mahallesi'ndeki bir fırının sahibi olan İlker P'nin silahla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Fırındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve iş yeri sahibinin ifadesine başvuran ekipler, yaralama olayını fırında çalışan Eren U. ve Abdulkadir Ö'nün yaptığını belirledi. Polis ekiplerince 6 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularında, iş yeri sahibinin kendilerini işten çıkarmak istediğini söylemesi üzerine yaşanan tartışma sırasında olayını gerçekleştiğini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Görüntü dökümü:
---------------
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
(Özel Haber) Bisikletli seyyah 8 günde İzmir’den Edirne’ye geldi(Özel Haber) Bisikletli seyyah 8 günde İzmir’den Edirne’ye geldi
BAKIRKÖY'DEKİ MERDİVENLİ HIRSIZ KAMERADA BAKIRKÖY'DEKİ MERDİVENLİ HIRSIZ KAMERADA 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.