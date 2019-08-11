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Kağıthane’de freni patlayan çekici 3 araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Kağıthane’de yokuş indiği esnada freni patlayan çekici park halindeki üç otomobil ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kağıthane’de freni patlayan çekici 3 araca çarptı

Kağıthane’de yokuş indiği esnada freni patlayan çekici park halindeki üç otomobil ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, mahalleli sürücüye tepki gösterdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre araza yapan bir aracı taşıyan Serkan Çakıcı yönetiminde ki 19 HD 307 plakalı çekici yokuşu indiği esnada freni patladı. Freni patlayan çekici ilk olarak cadde üzerinde bulunan üç otomobile çarparak çekiciyi durdurmak istedi. Bunun fayda etmemesi üzerine aracını cadde üzerindeki evin bahçe duvarlarına sürttüren Çakıcı, yaklaşık yüz metre ilerledikten sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza esnasında cadde üzerinde oyun oynayan çocuklar büyük panik yaşarken, çocukların aileleri sürücüye tepki gösterdi. Kazadan korkan bazı çocukların ise korkudan ağladığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise evin bahçe duvarına çarparak duran aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“Aracı duvarlara sürttürerek durdurdu”
Kazayı anlatan mahalle sakini Hilmi Öğütçü, “Büyük bir gürüldü koptu. Evden çıktım ve baktığımda bir çekicinin freninin patladığını gördü. Dışarı çıktığımda millet kaçın diye bağırıyordu. Çekici sürücüsü aracı güçlükle durdurabildi. İlk önce iki araca çarptı. Sonrasında duramadığı için evin duvarlarına sürttürerek durdurmayı başardı. Ölen yada yaralanan olmadı” dedi.

Kağıthane’de freni patlayan çekici 3 araca çarptı

Kağıthane’de freni patlayan çekici 3 araca çarptı

Kağıthane’de freni patlayan çekici 3 araca çarptı

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