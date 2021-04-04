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Kağıthane’de hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar yola saçıldı

04.04.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyon, virajı alamayınca önce refüje sonra direğe çarptı.

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Kağıthane’de seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyon, virajı alamayınca önce refüje sonra direğe çarptı. 50 metre savrulduktan sonra yan yatan kamyonun kasasındaki molozlar yola saçıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonuyla seyir halinde olan sürücü, süratli bir şekilde viraja girdi. Virajı alamayan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon refüje ve direğe çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenerek yan yattı. Kaza sonucu devrilen kamyonun içerisindeki sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyondan yara almadan kurtulan sürücüyü muayene etti. Polis ekipleri ise yolun trafiğe kapanması nedeniyle araçları ilerletebilmek için çalışmalar yaptı. Kaza nedeniyle kamyonun kasasındaki molozlar yola saçıldı.

Sürücü şoku atlatmaya çalıştı
Kamyondan çıkan sürücü olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Polis ekiplerinin çalışmaların ardından, devrilen kamyon vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süre içerisinde yol trafiğe açıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayı gören bir vatandaş, “Duyduğumuza göre araba sıkıştırmış. Frene basınca yan devrilmiş. Sürücünün durumu iyi. Yol kapanınca biz de mağdur kaldık. Direği de koparmış” dedi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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