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Kağıthane'de halk otobüsü iş yerine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, halk otobüsü iş yerine çarptı.

Kağıthane'de halk otobüsü iş yerine çarptı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - KAĞITHANE'de, halk otobüsü iş yerine çarptı. Kazanın ardından iş yerinin bodrum katında mahsur kalan işçiler ile sürücü, otobüsün kaldırılmasıyla kurtarıldı.
Kaza, Şirintepe Mahallesi Akan Yıldız Sokak'ta, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul A. Ş.'ye bağlı, Kabataş-Şirintepe hattında çalışan halk otobüsünün sürücüsü, son durağa yanaştığı sırada otobüsün kontrolünü kaybetti. Kontrolsüz şekilde yokuş aşağı gitmeye başlayan otobüs, bir binanın kirişine çarptıktan sonra yanındaki iş yeri kapısına vurarak durabildi. Kazanın ardından, otobüs şoförü araç içinde, kapısına çarptığı iş yerinde çalışan işçiler de bodrum katta mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum katta mahsur kalan işçilerle, otobüs sürücüsünü kurtardı. Otobüs ise olaydan 4 saat sonra çekici tarafından kaldırıldı. Sokak sakinlerinden Murat Konur, kazada kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu belirterek "Yukarıdan aşağıya geliyordu otobüs. Otobüste yolcu yoktu" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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