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Kağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

    KAĞITHANE'de asker eğlencesi yaparken havaya ateş açan, trafiğe tehlikeye sokan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 8 araç trafikten men edilirken, Şüphelilere ise toplamda 18 bin 580 lira ceza uygulandı.  Kağıthane’de asker eğlencesi yaparken trafiği tehlikeye düşüren şüphelilerle ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de asker eğlencesi yaparken havaya ateş açan, trafiğe tehlikeye sokan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 8 araç trafikten men edilirken, Şüphelilere ise toplamda 18 bin 580 lira ceza uygulandı.

Kağıthane’de asker eğlencesi yaparken trafiği tehlikeye düşüren şüphelilerle ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri televizyon kanallarında izlediği görüntülerden tespit ettiği Berkay B., Hakan A., Oğuzhan N., Murat G., Tugay T., Yunus Emre K., Yılmaz D. ve Tolga K.’yı kullandıkları araçlarla yakalayarak gözaltına aldı. 8 şüpheli hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan, ayrıca Tolga K.’ya havaya ateş ettiği için ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.

8 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca toplam 17 bin 356 lira, ‘Gürültü yapmaktan’ suçundan bin 224 lira idari para ceza uygulanarak 8 araç trafikten men edildi.

Şüpheli 8 kişinin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘Genel güvenliğin tehlikeye sokulması’ suçlarından işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandıKağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandı

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