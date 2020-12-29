HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane’de İETT otobüsüne taşlı saldırı

Kağıthane’de İETT otobüsüne taşlı saldırı

29.12.2020 23:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kağıthane’de İETT otobüsüne taşlı saldırı

Kağıthane’de seyir halindeki iki İETT otobüsüne kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Kağıthane’de seyir halindeki iki İETT otobüsüne kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Otobüslerde maddi hasar oluşurken, boş olan otobüslerde yaralanan olmadı.
Olay, Kağıthane Nurtepe Viyadüğü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan H2 hatlı İETT otobüslerine, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından taş atıldı. Atılan taşlardan biri otobüsün orta camına, diğeri de otobüsün arka camına isabet etti. Maddi hasar oluşan otobüslerde yolcular olmaması sebebiyle yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çevredeki araştırmaları sürüyor.

Kağıthane’de İETT otobüsüne taşlı saldırı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Hollanda’da çirkin provokasyonHollanda’da çirkin provokasyon
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Cesur pozla isyan etti! 'Bir erkek...'

Cesur pozla isyan etti! 'Bir erkek...'

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Kocaeli'de korkunç olay! Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Hollanda’da İslam karşıtı Pegida hareketinden çirkin provokasyon

Hollanda’da çirkin provokasyon

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

Korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

THY’nin koronavirüs aşılarını taşıyan uçağından mesaj

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.