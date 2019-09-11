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KAĞITHANE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

Kağıthane'de boğazına bıçak dayayarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisi alarma geçidi.

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Kağıthane'de boğazına bıçak dayayarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisi alarma geçidi. Polis, bir anlık dalgınlığından yararlanarak bıçağı aldığı kişiyi gözaltına alındı.
Olay, Gürsel Mahallesi İğdelibahçe Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İsimin Yaşar olduğu öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde bağırmaya başladı. Elinde bulunan bıçağı boğazına dayayan kişi, kendini keseceğini söyledi. Olayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşar adlı kişi, yaklaşmaları halinde kendini keseceğini gelen polislere söylemeye başladı. Polis ekipleri, elinde bulunan bıçağı bırakması için kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra sokak üzerinde bir kahvehaneye oturan eli bıçaklı kişiyi polisin ikna çabaları burada da devam etti.
Yaşar adlı kişi, bir ara elinde bulunan bıçağı masaya bıraktı. Bunu gören polis ekipleri, masaya tekme atarak bıçağı Yaşar isimli kişiden uzaklaştırdı. Ardından polis ekipleri, kişinin üzerine atlayarak, onu etkisiz hale getirdi.
Bıçağa el koyan polis ekipleri, Yaşar isimli kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü
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-Elinde bıçak bulunan kişiden detay görüntü
-Kişinin bir kahvehanede oturması
-Polis ekiplerinin eli bıçaklı kişiyi ikna etmeye çalışması
-Kişinin elinde bulunan bıçağı masaya bırakması
-Polisin masaya tekme atması
-Kişinin üzerine polislerin atlaması
-Kişinin gözaltına alınması
-Kişinin polis aracına bindirilişi
-Polis araçlarının gidişi
-Genel ve yakın detaylar

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