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Kağıthane'de intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de boğazına bıçak dayayarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisi alarma geçidi.

Kağıthane'de intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdi

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de boğazına bıçak dayayarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisi alarma geçidi. Polis, bir anlık dalgınlığından yararlanarak bıçağı aldığı kişiyi gözaltına alındı.
Olay, Gürsel Mahallesi İğdelibahçe Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İsimin Yaşar olduğu öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde bağırmaya başladı. Elinde bulunan bıçağı boğazına dayayan kişi, kendini keseceğini söyledi. Olayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşar adlı kişi, yaklaşmaları halinde kendini keseceğini gelen polislere söylemeye başladı. Polis ekipleri, elinde bulunan bıçağı bırakması için kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra sokak üzerinde bir kahvehaneye oturan eli bıçaklı kişiyi polisin ikna çabaları burada da devam etti.
Yaşar adlı kişi, bir ara elinde bulunan bıçağı masaya bıraktı. Bunu gören polis ekipleri, masaya tekme atarak bıçağı Yaşar isimli kişiden uzaklaştırdı. Ardından polis ekipleri, kişinin üzerine atlayarak, onu etkisiz hale getirdi.
Bıçağa el koyan polis ekipleri, Yaşar isimli kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdiKağıthane'de intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdiKağıthane'de intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdi

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