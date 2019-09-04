HABER

Kağıthane'de iş merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 02:21 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de bir iş merkezinin 4.

Kağıthane'de iş merkezinde yangın

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de bir iş merkezinin 4. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi , Anayurt Sk. No:17 de bulunan 5 katlı iş merkezinin 4. katında bulunan bir diş protez laboratuvarında yangın çıktı.Görenler olayı hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangına kısa zamanda müdahale eden ekipler yangını söndürdü.
Yanan laboratuvarda oksijen tüpü olduğunu bilen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini uyardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni İtfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kağıthane'de iş merkezinde yangınKağıthane'de iş merkezinde yangınKağıthane'de iş merkezinde yangın

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!
Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabük'te çöplükteki barakalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı! Eşi gözaltına alındı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.