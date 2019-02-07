Kağıthane'de iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'deki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerindeki personel dışarıya kendi imkanlarıyla çıkarken, polis güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

