Kağıthane'de iş yeri yangını, sokağı duman kapladı (1)

\u00d6zg\u00fcr EREN\/\u0130STANBUL,(DHA)-Ka\u011f\u0131thane'de bulunan bir i\u015f yerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130\u015f yerinden \u00e7\u0131kan yo\u011fun duman soka\u011f\u0131 kaplarken, ihbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesi devam ediyor.\n(FOTO\u011eRAFLI)\nBinlerce ki\u015fi bedava bitcoin sahibi olacakABD\u2019li firmaya vagon \u00fcretece\u011fizYaral\u0131 halde bulunan Karaca, tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131
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