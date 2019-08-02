Kağıthane'de iş yeri yangını, sokağı duman kapladı (1)

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-Kağıthane'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun duman sokağı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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