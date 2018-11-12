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Kağıthane’de işyerlerine kütüphane kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Belediyesi tarafından "Her kitap bir hazine, her mekâna bir kütüphane" projesi kapsamında ilçede yer alan iş yerleri, sivil toplum kuruluşları (STK), vakıf ve okullara birer kütüphane kuruldu.

İSTANBUL,(DHA) - KAĞITHANE Belediyesi tarafından "Her kitap bir hazine, her mekâna bir kütüphane" projesi kapsamında ilçede yer alan iş yerleri, sivil toplum kuruluşları (STK), vakıf ve okullara birer kütüphane kuruldu. Vatandaşların işlerini yaparken kitap okuma alışkanlıklarını geliştirme amaçlı kurulan kütüphane bir berber salonunda halka tanıtıldı. Kağıthane Belediyesi ilçede yer alan iş yerleri, STK, vakıf ve okullara vatandaşların boş zamanlarını kaliteli geçirmeleri amacı ile kütüphaneler yerleştirildi. Kütüphanede dünya ve Türk klasiklerinin yanısıra Kağıthane Belediyesi'nin eserleri de yer alıyor. Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımları ile halka tanıtılan kütüphane vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. VATANDAŞAR HEM İŞLERİNİ YAPACAK HEM KİTAP OKUYACAK Tanıtımda amaçlarının vatandaşların işlerini yaparken kitap okuma ihtiyaçlarını gidermek olduğunu ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Özellikle değerli Kağıthaneli komşularımızın bir yandan işlerini yaparken bir yandan da çokça vakit geçirdikleri mekanlarda bir kütüphane oluşturduk ve Kağıthane ile ilgili bilgilerin de bulunduğu çeşitli açılardan değerlendirilebilecek kitapları da buraya yerleştirdik. Berberlerimiz, derneklerimiz, okullarımız insanlarımızın rahat bir şekilde araştırmalarını yapabilecekleri alanlar. Bugün berber esnafımızın mekânını değerlendirdik ve bu çalışmayı başlattık, hayırlı olsun" diye konuştu. “KİTAP OKUYUP BİLGİ EDİNECEKLER” ‌Kütüphane tanıtımının yapıldığı salonun işletmecisi Cemal İskender ise “Böyle bir değeri bize kattığı için başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeri geliyor müşterilerimiz telefonda, sosyal medyada vakitlerini geçiriyor. Şimdi en azından kitap okuyacaklar, bilgi edinecekler. Bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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