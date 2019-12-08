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Kağıthane’de kaçak alkol satışı yapanlara operasyon: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kağıthane’de kaçak alkol satışı yapan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 bin 786 şişe kaçak içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet fişek, 3 bin 575 lira para ele geçirdi.

Kağıthane’de kaçak alkol satışı yapan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 bin 786 şişe kaçak içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet fişek, 3 bin 575 lira para ele geçirdi. Adreste yapılan arama anı saniye saniye kameraya yansırken, Üsküdar’da şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ise, 25 adet bandrolsüz ve faturasız sahte içki ele geçirildi.
Üsküdar ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 24 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi’nde bulunan bir adreste kaçak alkol satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, harekete geçerek, takibe alınan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; Ali K. (49) isimli şüpheli 15 TL karşılığında 500 ml pet şişe içerisinde kaçak alkol satışı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın sahte alkolü ikametinde hazırladığı belirlendi. İkametin kira kontratında adı geçen Haldun Arif K. (40) isimli şüpheli de yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise, 2 bin 786 şişe içki, 1 bidon içerisinde 25 litre içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet fişek, 3 bin 575 TL para ele geçirildi.
Yapılan çalışmaların devamında ise 29 Kasım günü Üsküdar köprü katılımı üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 25 adet bandrolsüz ve faturasız sahte içki ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan ve haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan şüphelilerden 25 Kasım günü günü adli makamlara sevk edilen Ali K. ve Haldun Arif K. isimli kişiler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olcay K. isimli şahıs ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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