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Kağıthane’de kaçak sigara imalathanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de kaçak sigara imalathanesine yönelik operasyon binlerce kaçak sigara ve 190 kilonun üzerinde açık tütün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe’de bulunan bir iş yerinde kaçak sigara imalathanesinin bulunduğu ve satışının yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese 20 Eylül’de baskın düzenledi.

İstanbul Kağıthane’de kaçak sigara imalathanesine yönelik operasyon binlerce kaçak sigara ve 190 kilonun üzerinde açık tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe’de bulunan bir iş yerinde kaçak sigara imalathanesinin bulunduğu ve satışının yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese 20 Eylül’de baskın düzenledi. Yapılan operasyonda iş yerinde bulunan 39 yaşındaki Nuran T. yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda, 190 kilo 850 gram açık tütün, 20’şer ve 200’erlik halinde kartonlara konulmuş satışa hazır 56 bin 200 adet kaçak sigara, seri üretim sağlayan 3 adet sanayi tipi sigara dolum merkezi, 3 hava kompresörü ve bin adet boş makaron ele geçirildi.
Baskın sırasında iş yerinde gözaltına alınan Nuran T. adlı şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Nuran T. hakkında “5607” sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılarak ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldı.

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