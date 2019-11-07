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Kağıthane'de kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kurtulan kadın o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki, ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi.  Otomobillerden biri çarpmayla kaldırıma savruldu.

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki, ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Otomobillerden biri çarpmayla kaldırıma savruldu. Bu sırada, kaldırımda bekleyen biri restoran çalışanı 3 kişi, son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Anadolu Caddesi'ndeki kaza dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yaşadıklarını anlatan restoran çalışanlarından Nuran Yavaş, "Akşam mesaiden çıktım, eve gidecektim. Servisi bekliyordum, burada oturuyordum. Arabanın birisi park halindeydi, o arabayı kucakladı direk buraya getirirken ben içeri kaçtım, canımı zor kurtardım. O anda dünyam başıma yıkıldı, ayaklarımın canı gitti. Yaşadığım korkuyu aileme hala anlatmadım. Eğer anlatsaydım, benden daha çok korku yaşayacaklardı. Olayın şokunu sabaha kadar üzerimden atamadım. Gece hiç uyumadım" dedi.

BUGÜN ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM

İlk şoku atlattıktan sonra yaralılar için sağlık görevlilerini aradığını ifade eden Nuran Yavaş "Kaza yapan kişinin ailesi de burada bağırışınca kendi ailemi gördüm. 'Ben öldüm, öldüm. En azından ambulans çağırayım da bu yaralı kurtulsun' dedim. Ama çok korktum, Ona da hakkımı helal etmiyorum. Bugün ben ölmüş de olabilirdim" diye konuştu.

Nuran Yavaş, bulundukları yerde hız tümseği ya da trafik ışıkları olması halinde bu tür kazaların önüne geçilebileceğini söyledi. Sürücülerden de dikkatli olmasını isteyen Yavaş ""Sadece kendilerini düşünmesinler, diğer canlıları da düşünsünler. Herkes bir ana kuzusu, herkes bir yuva sahibi." diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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