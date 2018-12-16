Kağıthane'de kaldırımda yürüyen kişiye silahlı saldırı kamerada

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de bir kişinin yüzü maskeli bir saldırgan tarafından bacağından vurulma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen bir kişi, arkasından gelen yüzü maskeli bir saldırgan tarafından bacağından silahla vurularak yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

POLİS SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ZANLININ PEŞİNDE

Saldırgan, silahını siyah montunun içine koyarak, yaya olarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, görüntülerdeki, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

