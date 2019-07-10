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KAĞITHANE'DE KALP SPAZMI GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ, HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:58 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, direksiyon başında kalp spazmı geçiren sürücünün kullandığı panelvan, halk otobüsüne çarptı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, direksiyon başında kalp spazmı geçiren sürücünün kullandığı panelvan, halk otobüsüne çarptı. Kazada, panelvan sürücüsü ile otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, Çeliktepe Güzeldere Caddesi üzerinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şirintepe'den Çeliktepe'ye ilerleyen 34 ZE 1662 plakalı panelvanın sürücüsü Kasım Akçelik, direksiyon başında kalp spazmı geçirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan, süratli bir şekilde yokuş aşağı inmeye başladı. Direksiyonu kontrol etmeye çalışan Akçelik, önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kaldırıma çarpan panelvan ardından Cemalettin Ateş'in kullandığı Beşiktaş-Çeliktepe seferini yapan İstanbul Otobüs A. Ş.'ye ait halk otobüsüne yan taraftan vurdu. Kazada, kafasını aracının ön camına çarpan Kasım Akçelik ağır yaralanırken, otobüs yolcularından 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Akçelik ile diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören İsa Bük, panelvan sürücüsünün direksiyon başında kalbinin sıkıştığını duyduğunu ifade ederek "Yukarıdan geldi. Arabalara çarpacaktı, manevra yaptı. Önüne çıkan araca vurmamak için manevra yaptı. O sırada otobüs geldi, otobüse vurdu. En son kafasını cama vurduğunu gördüm. Ailesi şoförün kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kazayı yapan araçlar
-Polis ekiplerinin çalışması
-Kaza sonrası oluşan trafik
-Kazayı yapan otobüs yolcuları
-Yol temizleme çalışmaları
-Kazayı yapan araçların kaldırılması
-Görgü tanığıyla röportaj
-Genel ve detaylar

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