HABER

Kağıthane'de kalp spazmı geçirdiği iddia edilen sürücü, halk otobüsüne çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, direksiyon başında kalp spazmı geçiren sürücünün kullandığı panelvan, halk otobüsüne çarptı.

Kağıthane'de kalp spazmı geçirdiği iddia edilen sürücü, halk otobüsüne çarptı

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, direksiyon başında kalp spazmı geçiren sürücünün kullandığı panelvan, halk otobüsüne çarptı. Kazada, panelvan sürücüsü ile otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.
Kaza, Çeliktepe Güzeldere Caddesi üzerinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şirintepe'den Çeliktepe'ye ilerleyen 34 ZE 1662 plakalı panelvanın sürücüsü Kasım Akçelik, direksiyon başında kalp spazmı geçirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan, süratli bir şekilde yokuş aşağı inmeye başladı. Direksiyonu kontrol etmeye çalışan Akçelik, önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kaldırıma çarpan panelvan ardından Cemalettin Ateş'in kullandığı Beşiktaş-Çeliktepe seferini yapan İstanbul Otobüs A. Ş.'ye ait halk otobüsüne yan taraftan vurdu. Kazada, kafasını aracının ön camına çarpan Kasım Akçelik ağır yaralanırken, otobüs yolcularından 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Akçelik ile diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören İsa Bük, panelvan sürücüsünün direksiyon başında kalbinin sıkıştığını duyduğunu ifade ederek "Yukarıdan geldi. Arabalara çarpacaktı, manevra yaptı. Önüne çıkan araca vurmamak için manevra yaptı. O sırada otobüs geldi, otobüse vurdu. En son kafasını cama vurduğunu gördüm. Ailesi şoförün kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi." diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

Kağıthane'de kalp spazmı geçirdiği iddia edilen sürücü, halk otobüsüne çarptıKağıthane'de kalp spazmı geçirdiği iddia edilen sürücü, halk otobüsüne çarptıKağıthane'de kalp spazmı geçirdiği iddia edilen sürücü, halk otobüsüne çarptıKağıthane'de kalp spazmı geçirdiği iddia edilen sürücü, halk otobüsüne çarptı

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Beydağ'da 2 bin 200 kök Hint keneviri yakalandıBeydağ'da 2 bin 200 kök Hint keneviri yakalandı
Sahte eser üretimi yapan şebekeye operasyon: 3 gözaltıSahte eser üretimi yapan şebekeye operasyon: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.