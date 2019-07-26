KAĞITHANE'DE KAMYON DEHŞETİ KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon park halindeki 4 araca çarptı. Kamyonun çarptığı bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki araçlar çarptı. Kamyonun çarptığı otomobillerden biri kaldırıma savruldu.

Kazada kamyonun çarptığı 4 araçta büyük hasar meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyon sürücüsünün uzun süre kazanın şokunu atlatamadığı görüldü. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kamyonun yokuş aşağı hızla ilerlemesi

-Kamyonun kayarak gelmesi

-Kamyonun yolun sol tarafında park halinde bulunan otomobile şiddetle çarpması

-Kazayı gören bir kişinin yardıma koşması

-Farklı açıdan kaza anı

(AKTÜEL)

-Kazaya karışan araçlar

-Kazada aracı hasar gören bir kişi ile röportaj

-Kazada aracı hasar gören bir başka kişi ile röportaj

-Kamyon sürücüsünün kaza sonrası geçirdiği şokla sessiz sessiz beklemesi

-Genel ve detay görüntüler

