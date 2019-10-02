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Kağıthane'de, kamyonet uçuruma yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 21:57 | Son Güncelleme

  Kağıthane'de, park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, içinde bir kişinin bulunduğu park halindeki bir başka kamyonete çarptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de, park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, içinde bir kişinin bulunduğu park halindeki bir başka kamyonete çarptı. Freni boşalan kamyonet bir başka araca çarpıp, dururken diğer kamyonet, sürücüsüyle birlikte 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kamyonetteki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Çağlayan Mahallesi Birol Sokak'ta saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 UY 3447 plakalı kamyonet, birden hareketlenerek yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, bir süre ilerledikten sonra içinde bir kişinin bulunduğu park halindeki 34 FZ 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Freni patlayan kamyonet daha sonra bir başka kamyonete çarparak durabildi.

Uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan Yunus Kazdal, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kazdal'ın kamyonetin sahibi arkadaşını ziyarete geldiği öğrenildi.

Kazayı gören sokak sakinlerinden Çağlar Çalık, "Arabanın içinde kimse yokmuş, park halindeymiş. Frenleri boşalmış. Park halindeki arabaya vuruyor. Vurduğu araba aşağıya uçuyor. Aşağıya uçan aracın şoförü çay almaya gidiyor. Araçla birlikte aşağı uçan kişi şoförü ziyarete gelen bir arkadaş. Kazayı hafif yaralarla atlattı. Tedbir amacıyla hastaneye götürüldü" dedi.

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