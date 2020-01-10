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  4. Kağıthane'de kavgada araya giren komşu kadın silah kabzasıyla yaralandı

Kağıthane'de kavgada araya giren komşu kadın silah kabzasıyla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de Recep G.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de Recep G. elindeki silahla yeğeni Mustafa G.'nin dükkanını bastı. Dükkanda çıkan kavgada araya giren komşu Hatice S., silahın kabzasıyla başından yaralanırken, saldırgan Mustafa G., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun suredir husumet bulunan Recep G., elindeki silahla yeğeni Mustafa G.'nin dükkanını bastı. Mustafa G.'nin dükkanda olmaması üzerine Recep G., yeğeni Mustafa G.'nin eşi Nurcan G.'ye, Mustafa G.,'nin nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine istediği cevabı alamayan Recep G., Nurcan G.'ye saldırdı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan mahalle sakini Hatice S., ayırmak için araya girdi. Recep G., elindeki silahın kabzasıyla araya giren Hatice S.'yi başına vurarak yaraladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hatice S.,'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganı olay sırada yoldan geçen emekli bir polis yakalayıp silahına el koydu. Daha sonra gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep G., polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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