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  4. Kağıthane’de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı

Kağıthane’de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı

02.01.2021 20:06 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı

Kağıthane’de, aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kağıthane’de, aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup husumetli oldukları ileri sürülen Mesut Y. ile sokakta karşılaştı. Grup ile Mesut Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından gruptan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yanındaki silahla Mesut Y.’ye ateş ederek, onu ayağından yaraladı. Silahlı kavgada Mesut Y. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise bir araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ambulansa alarak ilk müdahalenin ardından Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ise olay yerine delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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