HABER
  4. Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 02:11 | Son Güncelleme

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, Üzeyir T. idaresindeki 34 ACE 704 plakalı kamyonet, Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki parkın istinat duvarında asılı kalan araçtan Üzeyir T. ve yanındaki oğlu kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Araçtaki iki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kamyonet daha sonra çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Köprüden uçup duvara çarpan otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdiKöprüden uçup duvara çarpan otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdi
Başkent’te ’Sahte polis’ suçüstü yakalandıBaşkent’te ’Sahte polis’ suçüstü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asılı kaldı istinat duvarı Kağıthane Kaza park

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

'Üst kademelerde görev yapacak' dedi ve açıkladı: İBB'ye bin kişi arıyoruz

'Üst kademelerde görev yapacak' dedi ve açıkladı: İBB'ye bin kişi arıyoruz

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

Bursa’da 2 katlı ev alev alev yandı

Bursa’da 2 katlı ev alev alev yandı

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Aç kalan kurt köy yakınına indi

Aç kalan kurt köy yakınına indi

Amasya'da 19 yaşındaki genç harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

Harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.