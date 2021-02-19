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Kağıthane’de korkutan araç yangını

19.02.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de sürücüsünün çalıştırdığı otomobil aniden alev aldı.

Kağıthane’de sürücüsünün çalıştırdığı otomobil aniden alev aldı. Ne yapacağını şaşıran sürücü otomobilden atladı. Yanan otomobil bir binanın önündeki doğal gaz kutusuna çarpınca mahallede korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Kılçali Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Mouhammed Yaser, evinden çıkarak aracına bindi. Aracı çalıştıran Yaser, ilerlemeye başladı ancak otomobil bir anda alev aldı. Bir anda ne yapacağını şaşıran sürücü, kendisini aracın dışına attı. Yanarak ilerleyen otomobil, bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarptı. Yangın doğal gaz kutusuna ve binadaki elektrik kablolarına da sıçrayınca mahallede korku dolu anlar yaşandı.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Ancak doğal gaz kutusu ve elektrik kablolarındaki yanma devam etti. Bölgeye elektrik ve doğal gaz ekipleri de sevk edildi. Elektrik kablolarında yaşanan yanma, kameralara da yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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