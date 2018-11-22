HABER

Kağıthane'de kuyumcuyu soyan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı.

Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Soyguncu çaldığı altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından arka sokakta yakalanarak polise teslim edildi. Olay, Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerinde 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosiklet kaskı ve elindeki tabanca ile kuyumcuya gelen soyguncu, dükkan sahibinden altınları yanında getirdiği çantaya koymasını istedi. Bu sırada soyguncu ile işyeri sahibi arasında arbede yaşandı. Soyguncu yanında getirdiği bıçakla İbrahim Akın'ı 4 yerinden yaraladı. Bir miktar altını yanına alan soyguncu koşarak kaçtı. Soyguncunun ara sokağa girdiğini gören vatandaşlar peşinden koşarak soyguncuyu çaldığı altınlarla birlikte yakaladı. Olay yerine gelen polis, soyguncuyu gözaltına aldı. SOYGUNCU VATANDAŞLAR TARAFINDAN YALKALANDI Kaçmaya çalışan soyguncuyu yakalayanlardan Recep Doğanay, "Burada bir kargaşa oldu. Seslerin olduğu yere doğru gelince silah sesi duydum. Biz soyguncunun peşinden koştuk. Arka tarafta vatandaşlar soyguncuyu yakaladı. Altın olan çantayı da teslim ettik" dedi. Kuyumcu sahibi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kuyumcu çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu içinde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı
Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Gören hayran kalıyor

Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.