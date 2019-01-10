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KAĞITHANE'DE LODOS ÇATI UÇURDU; BİR KİŞİ MOLOZLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

   İstanbul'da lodos etkili oluyor.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da lodos etkili oluyor. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi. Çelikay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısı, şiddetli lodos nedeniyle saat 06.00 sıralarında uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. Çatı parçalarının aşağıya düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntelerde molozların düşmesinin hemen öncesinde, yoldan bir kişinin geçtiği görülüyor. Şans eseri bu kişi, herhangi bir yara almadan kurtuluyor.

YATAKTAN FIRLADIK NE OLDU DİYE
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina sahiplerinden bilgi aldı. Çatısı hasar gören bina sahibi Ergin Bulut, "Yan binada yeni bir çıkma bir çatı yapılmış. Rüzgar nedeniyle bu yeni yapılan çatıdaki beton parçaları önce bizim çatının üzerine daha sonra yere düşüyor. Allahtan bir can kaybı olmadı, o sırada herhangi biri geçmedi. Biz yataktan fırladık 'ne oldu?' diye Burada hem yaya hem de trafik yoğunluğu oluyor. Yetkililere bildirdik bekliyoruz" dedi..

DAHA GEÇ BİR SAATTE OLSA İNSANLAR ÖLEBİLİRDİ
Daire sahiplerinden Recep Bulut da "Sabah 06.007da büyük bir gürültüyle yataktan uyandık. Çatının üzerindeki beton parçaları bizim çatının üzerine ve yere cadde üzerine düşmüş. Açtım camı baktım yollarda da yıkılmış. Sabah erken saatlerde olduğu için herhangi bir can kaybı olmadı ama biraz daha geç bir saatte olsaydı bir insanlar ölebilirdi. Şu an binamızda hasar var belediye ekiplerine bilgi verdikö dedi.
Çatı parçalarının aşağıya düştüğü o güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntelerde molozların düşmesinin hemen öncesinde, yoldan bir kişinin geçtiği görülüyor. Şans eseri bu kişi, herhangi bir yara almadan kurtuluyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yere düşen beton parçaları
-Çatısı zarar gören daire sakini Recep Bulut ile röp
-Bina sahibi Ergin Bulut ile röp
-Çatıdan görüntü
-Çatının yıkılan bölümü
-Çatıdaki beton parçaları
-Genel ve detaylar

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