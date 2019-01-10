KAĞITHANE'DE LODOS ÇATI UÇURDU; BİR KİŞİ MOLOZLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da lodos etkili oluyor. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi. Çelikay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısı, şiddetli lodos nedeniyle saat 06.00 sıralarında uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. Çatı parçalarının aşağıya düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntelerde molozların düşmesinin hemen öncesinde, yoldan bir kişinin geçtiği görülüyor. Şans eseri bu kişi, herhangi bir yara almadan kurtuluyor.

YATAKTAN FIRLADIK NE OLDU DİYE

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina sahiplerinden bilgi aldı. Çatısı hasar gören bina sahibi Ergin Bulut, "Yan binada yeni bir çıkma bir çatı yapılmış. Rüzgar nedeniyle bu yeni yapılan çatıdaki beton parçaları önce bizim çatının üzerine daha sonra yere düşüyor. Allahtan bir can kaybı olmadı, o sırada herhangi biri geçmedi. Biz yataktan fırladık 'ne oldu?' diye Burada hem yaya hem de trafik yoğunluğu oluyor. Yetkililere bildirdik bekliyoruz" dedi..