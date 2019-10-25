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KAĞITHANE'DE LÜKS OTOMOBİLİN FARINI 3 DAKİKADA BÖYLE ÇALDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera : Ali ABLAY - Güven USTA ,İSTANBUL,DHA Kağıthane'de motosikletli kasklı iki şüpheli lüks aracın sağ ön farını 3 dakikada çaldı.

Haber-Kamera : Ali ABLAY - Güven USTA ,İSTANBUL,DHA
Kağıthane'de motosikletli kasklı iki şüpheli lüks aracın sağ ön farını 3 dakikada çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Olay, Hamidiye Mahallesi, Hasdal Caddesi'nde meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında motosikletle caddeye gelen kasklı iki şüpheli park halinde olan lüks otomobile yöneldi. Şüpheliler, otomobilin sağ ön farını 3 dakikada sökerek, çaldı. Kasklı şüpheliler daha sonra buradan uzaklaştı. Şüphelilerin otomobil farını çalmaları kameralara yansıdı.

ARAÇ SAHİBİ: 3 DAKİKA 22 SANİYEDE SÖKÜYORLAR
Otomobilin sahibi Mustafa Eren, "Aracımı park ettim, bir sonraki gün geldiğimde farın yerinde olmadığını gördüm, çok şaşırdım. Güvenlik kameralarına baktığımızda gece 3'te iki tane kasklı kişinin arabamın farının sökerek gasp ettiğini fark ettim. 24 bin lira civarında aracımda hasar kaydı oluştu. Ayrıca kaskoya ödediğim ücretim de arttı. Aracımın değeri şu an da 160- 170 bin lira ama bugün satmış olsam 25 bin lira daha düşük rakama vereceğim. Çalan kişi 2-3 bin liraya satacaktır." dedi. Başına böyle bir şeyin ilk defa geldiğini belirten Eren, " 3 dakika 22 saniyede söküyorlar farı, özellikle kameradan dakika tuttum, gelmeleri ve gitmeleri bu kadar sürüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin sokağa gelmesi
-Otomobile yönelen şüpheli
-Farı sökmeye çalışması
(AKTÜEL)
-Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )
-Mustafa Eren röp
-Araç detayı
-Genel ve detay

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