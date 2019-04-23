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Kağıthane'de Mahalle Sakinleri Yaşananları Anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kağıthane'de çöken binada yaşayanlar ile mahalle sakinleri yaşananları anlattı.

-Geceyi otellerde ve akrabalarının evlerinde geçirdiler Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA,İSTANBUL(DHA) Kağıthane'de çöken binada yaşayanlar ile mahalle sakinleri yaşananları anlattı. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 4 katlı binanın çökmesinin ardından bir bina yıkıldı, 19 bina ise tahliye edildi. Evlerine giremeyen mahalle sakinlerinden bazıları dün gece belediyece belirlenen otellerde konakladı. Bazı mahalle sakinleri ise, geceyi komşu ve akrabalarının evlerinde kaldı "DEFALARCA UYARDIK" Çöken binada yaşayan 34 yaşındaki Özcan Dulkadir, "Defalarca uyardık. Uyarılarımıza rağmen. Toprak kayması olduğunu gördükleri halde gelip araya köpük sıkıştırıyorlardı. Resmen görsel kapak yapıyorlardı. Bizi hiçe sayıyormuş gibi" diye konuştu. “ALLAHTAN GÜNDÜZ OLDU, GECE OLSA KİMSE KURTULAMAZDI" Geceyi otelde geçiren 65 yaşındaki Ayten Bilgin ise, “Riskli binanın yanında oturuyoruz. Evlerimiz risk altında. Binanın altında çatlaklar oluştu. Bir ay öncesine kadar su patlamıştı" dedi. Evde muhabbet kuşlarının olduğunu söyleyen Bilgin, “Muhabbet kuşu var. Yemi bitmiştir. Ölmüştür şimdi. Buzluklar da etler var, hadi onlar çöpe gider neyse. İlaçlarımız içeride kaldı. Eşim kalp ameliyatlı, ilaçlarımızı alamadık. Buradan bir doktor geldi yazdı ama bilmiyorum bugün verirler mi? Şükür ediyoruz ki ölü yok. Allahtan gündüz oldu, gece olsa kimse kurtulamazdı" diye konuştu. “ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE DIŞARIDAYIZ" Boşaltılan evlerden birinde eşi ve 5 çocuğu ile birlikte yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Şahin de, “İki yıldır burada bir inşaat yapılıyor. 1,5 yıldır buraya bir çivi çakılamadı. Kimse gelip ilgilenmedi. O duvar yıkılınca da biz mahalle olarak risk altına girdik. Çoluk çocuğumuzla dışarıdayız" dedi. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte geceyi otelde geçiren 42 yaşındaki Gülcan Bilgin ise, “Mağduruz. Çocukların okulu, büyük oğlum üniversiteye gidiyor. İçeri giremiyoruz, mühürlü. Elektrikler yok. Giremiyoruz evimize, girsek bile kayma söz konusu. 1999 depremini yaşadık. Bunun gürültüyle böyle çökmesi. Deprem gibi bir şey. İnanılmazdı. Çocuklar gittikleri evde uyuyamıyor. Otele gittik ama orada bile uyuyamadık" diye konuştu.

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